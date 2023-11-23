МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Необходимый доход для выплаты льготной ипотеки за двухкомнатную квартиру должен составлять 194 тысячи рублей, сообщила эксперт из компании «Самолет» Олеся Дзюба в ходе беседы с изданием "Известия". Ипотека в 2023 году: список документов, необходимых для оформления

"Ежемесячный платеж по льготной ипотеке даже за двухкомнатную квартиру в Москве будет составлять около 97 тысяч рублей", — оценила эксперт. По словам Дзюбы, многодетным семьям, которые захотят приобрести более просторное жилье (трехкомнатную квартиру), придется иметь совокупный доход в 252 тысячи рублей. Оба показателя превышают средний уровень московской зарплаты в 122 тысячи рублей (согласно данным Росстата).

Ранее Центробанк выразил обеспокоенность по поводу высокой закредитованности россиян, а также увеличения доли граждан с долговой нагрузкой выше 80 процентов. Кроме того, разница цен на первичное и вторичное жилье увеличилась с 10 до 42 процентов, а цены на квартиры в новостройках выросли на 90 процентов, отметили в ЦБ.