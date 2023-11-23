2023-11-23T11:15:37+03:00
2023-11-23T11:15:37+03:00
2023-11-23T11:15:37+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20231123/842349899.html
Эксперт раскрыл необходимый для покупки жилья в ипотеку доход
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Необходимый доход для выплаты льготной ипотеки за двухкомнатную квартиру должен составлять 194 тысячи рублей, сообщила эксперт из компании «Самолет» Олеся Дзюба в ходе беседы с... ПРАЙМ, 23.11.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, льготная ипотека, доход, финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721921.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721921.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721920.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721920.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721908.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/19/835721908.jpg
https://1prime.ru/articles/20230925/841807825.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Необходимый доход для выплаты льготной ипотеки за двухкомнатную квартиру должен составлять 194 тысячи рублей, сообщила эксперт из компании «Самолет» Олеся Дзюба в ходе беседы с изданием "Известия".
"Ежемесячный платеж по льготной ипотеке даже за двухкомнатную квартиру в Москве будет составлять около 97 тысяч рублей", — оценила эксперт. По словам Дзюбы, многодетным семьям, которые захотят приобрести более просторное жилье (трехкомнатную квартиру), придется иметь совокупный доход в 252 тысячи рублей. Оба показателя превышают средний уровень московской зарплаты в 122 тысячи рублей (согласно данным Росстата).
Ранее Центробанк выразил обеспокоенность по поводу высокой закредитованности россиян, а также увеличения доли граждан с долговой нагрузкой выше 80 процентов. Кроме того, разница цен на первичное и вторичное жилье увеличилась с 10 до 42 процентов, а цены на квартиры в новостройках выросли на 90 процентов, отметили в ЦБ.