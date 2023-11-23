МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минстрой подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2024 года в размере 97,5 тысячи рублей — на 4% выше норматива второго полугодия текущего года. Минстрой прокомментировал ипотеку на индивидуальное жилье

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года ‎в размере 97 547 (девяносто семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей", — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также приказом утверждаются показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на первый квартал 2024 года.

Самые высокие показатели устанавливаются для Москвы (170,6 тысячи рублей, +3% к четвертому кварталу 2023 года), Петербурга (165,3 тысячи рублей, значение не изменилось), Приморского края (158,9 тысячи рублей, +6%), Сахалинской области (157 тысяч рублей, +3%), Чукотки (155,4 тысячи рублей, значение не изменилось).

Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии (45,9 тысячи рублей, +2%), Ингушетии (48,7 тысячи рублей, +4%), Карачаево-Черкессии (59,2 тысячи рублей, рост менее процента).

Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляющихся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.