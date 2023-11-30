МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России перейдет к "сбалансированным темпам" роста в конце текущего года и в следующем году, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. ЦБ призвал повышать ставки по льготной ипотеке

"В четвертом квартале 2023 года и в 2024 году ожидается переход ипотечного кредитования к сбалансированным темпам роста, чему будут способствовать ужесточение ДКП (денежно-кредитной политики — прим. ред.) и повышение макропруденциальных требований по наиболее рисковым ипотечным кредитам", — сказано в материалах.

С начала 2023 года наблюдаются рекордные темпы роста ипотечного портфеля. Так, по состоянию на 1 ноября он увеличился до 17,6 триллиона рублей (рост на 27,1% с начала года), добавляется там.

Рост кредитования в значительной мере обеспечен льготными программами, на которые в третьем квартале текущего года пришлось 63% от общего объема выданных ипотечных кредитов, это на 11 процентных пунктов выше, чем за такой же период прошлого года.

Рост ипотеки происходит на фоне ухудшения стандартов кредитования, указал ЦБ. Доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, в третьем квартале достигла 46% в сегменте договоров долевого участия и 47% — в сегменте готового жилья.

Во втором и третьем кварталах спрос на кредиты для приобретения жилья с небольшим первоначальным взносом (до 20%) оставался высоким и доля таких кредитов достигла половины от всех ипотечных выдач. В третьем квартале в сегменте строящегося жилья доля таких рискованных ссуд выше, чем в сегменте готового жилья (59% в объеме кредитов на приобретение строящего жилья и 44% — в объеме кредитов на покупку готового), отметил регулятор.