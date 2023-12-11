АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — ПРАЙМ. За первые дни работы арктической ипотеки банки получили шесть тысяч заявок, уже выдано 122 кредита на сумму 514 миллионов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны в Архангельске. В правительство внесли предложения об изменении условий льготной ипотеки

"За первые два дня работы программы 20 банков получили шесть тысяч заявок, уже выдано 122 кредита на сумму 514 миллионов рублей", — сказал Чекунков.