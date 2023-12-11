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2023
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Минвостокразвития отчитался о выдаче арктической ипотеки
Недвижимость
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За первые дни работы арктической ипотеки банки получили шесть тысяч заявок, уже выдано 122 кредита на сумму 514 миллионов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков... ПРАЙМ, 11.12.2023
финансы, бизнес, новости, недвижимость, арктическая ипотека, минвостокразвития, кредит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — ПРАЙМ. За первые дни работы арктической ипотеки банки получили шесть тысяч заявок, уже выдано 122 кредита на сумму 514 миллионов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны в Архангельске.
"За первые два дня работы программы 20 банков получили шесть тысяч заявок, уже выдано 122 кредита на сумму 514 миллионов рублей", — сказал Чекунков.