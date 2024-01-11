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Россияне стали массово скупать жилье в Эмиратах, сообщили СМИ
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В течение декабря 2023 года спрос россиян на покупку недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах существенно вырос, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на экспертов агентства Ageeva... ПРАЙМ, 11.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, оаэ, покупка недвижимости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В течение декабря 2023 года спрос россиян на покупку недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах существенно вырос, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на экспертов агентства Ageeva Real Estate.
Отмечается, что спрос российских покупателей недвижимости в стране в декабре поднялся на 12,2% относительно ноября и стал самым значительным с января 2023 года.
Вместе с тем, по данным экспертов, в течение года россияне стали меньше интересоваться покупкой жилья в ОАЭ. С января по декабрь спрос упал на 24,7% относительно 2022 года. При этом декабрьский спрос оказался на 50,5% ниже, чем в декабре 2022 года.