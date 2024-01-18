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Байден похвастался падением стоимости ипотеки в США вопреки реальности
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Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за время его... ПРАЙМ, 18.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за время его президентства.
"Инфляция продолжает снижаться, ставки по ипотеке падают и упадут еще больше", — заявил американский президент во время выступления в Северной Каролине.
В действительности на момент прихода Байдена к власти в начале января 2021 года средняя ставка по ипотеке в США на 30 лет, по данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, составляла 2,65% годовых. После этого показатель вырос и к октябрю 2023 года достиг 7,8% годовых. Лишь за последние два месяца ее уровень незначительно снизился, в настоящее время он составляет около 6,6%.
Ранее New York Post писал, что для многих молодых американцев покупка собственного дома может так и осуществиться из-за возросших цен на жилье.