ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг заявил о падении стоимости ипотечных кредитов в США, несмотря на то, что показатель увеличился в два с половиной раза за время его президентства. СМИ: "американская мечта" для молодежи США может так и остаться мечтой

"Инфляция продолжает снижаться, ставки по ипотеке падают и упадут еще больше", — заявил американский президент во время выступления в Северной Каролине.

В действительности на момент прихода Байдена к власти в начале января 2021 года средняя ставка по ипотеке в США на 30 лет, по данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, составляла 2,65% годовых. После этого показатель вырос и к октябрю 2023 года достиг 7,8% годовых. Лишь за последние два месяца ее уровень незначительно снизился, в настоящее время он составляет около 6,6%.

Ранее New York Post писал, что для многих молодых американцев покупка собственного дома может так и осуществиться из-за возросших цен на жилье.