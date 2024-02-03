МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Планы запретить россиянам приобретать недвижимость в Финляндии носят дискриминационный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Финляндии могут полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

"В Хельсинки подобные дискриминационные инициативы пытаются неуклюже обосновывать "интересами национальной безопасности", — прокомментировала Захарова идею о запрете на покупку россиянами недвижимости в Финляндии.

Она отметила, что подобные идеи уже не раз предлагались финскими политиками, и пока никаких решений финскими властями на данный момент не принято, добавив, что пока неясно, как эти "сегрегационные по своей сути действия" сочетаются с действующим в стране законодательством о защите прав человека.

"Нынешние власти Финляндии лишь на словах привержены ценностям свободы, демократии и незыблемости частной собственности, а на деле готовы безоглядно пренебречь этими принципами в угоду довлеющей линии коллективного Запада на абсурдное противостояние всему русскому", — заключила она.

В конце января министр обороны Финляндии Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу, сообщалось в пресс-релизе ведомства.