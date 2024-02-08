МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Широкое распространение льготных ипотечных программ в России привело к существенному росту цен на квартиры в новостройках, в четвертом квартале разрыв между первичным и вторичным рынками жилья достиг 48%, говорится в материалах ЦБ. ЦБ хочет получить полномочия по установлению ограничений в ипотеке с 1 июля

"Широкое распространение льготных ипотечных программ привело к существенному росту цен на квартиры в новостройках и разрыву цен между первичным и вторичным рынками жилья (48% в четвертом квартале 2023 года)", — сообщает регулятор.

Отмечается, что за 2023 год портфель ипотечных кредитов увеличился на 35%, а объем выдач превысил 7,8 триллиона рублей, увеличившись за год на 62%. Основным драйвером роста по‑прежнему является ипотека с господдержкой — в 2023 году ее доля составила 60% от всех ипотечных кредитов.

По данным ЦБ, увеличение размера минимального первоначального взноса и повышение требований к капиталу банков привели к снижению доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (не более 20%) до 17% в четвертом квартале 2023 года.

В целях ограничения рисков, связанных с ростом закредитованности граждан, с 1 марта 2024 года Банк России повышает макропруденциальные надбавки по кредитам с высоким ПДН, напомнил регулятор, также дополнительно прорабатывается вопрос введения макропруденциальных лимитов в ипотеке, что также позволит ограничить выдачу рискованных кредитов.