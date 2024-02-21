СТАМБУЛ, 21 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов Турции начало вызывать арендаторов квартир на личные встречи для обсуждения условий аренды с целью выявить случаи уклонения от налогов, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники. Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT, сообщил источник

Министр финансов Мехмет Шимшек ранее заявлял о начале работы по выявлению граждан, получающих незадекларированный доход от аренды квартир или скрывающих часть доходов.

По данным издания, власти проанализировали порядка 4,5 миллиона квартир и уточнили список сдаваемых в аренду жилищ. "Налоговая служба в рамках проверок направила письма многим арендаторам с просьбой прийти на "встречу по поводу оплаты аренды жилья". От арендаторов требуется принести с собой на встречу договор об аренде, квитанции о банковских переводах, данные о риэлторе, если контракт заключался с его участием", — пишет газета. В то же время служба сообщила о возможности подать данные об оплате аренды через электронный портал, уточняется в материале.

Глава профессионального комитета риэлторов Стамбульской торговой палаты Хакан Акдоган пояснил газете, что данные проверки проводят с целью выявить тех арендодателей, кто скрывается от уплаты налогов, тем самым будет обеспечен дополнительный источник доходов для казны. "После учета доходов от аренды со временем будет введен механизм регулирования цен на аренду. В течение этого года также планируется, что все контракты аренды будут регистрироваться в электронной системе e-devlet (система электронного правительства – ред.)", — отметил Акдоган.

Юрист Умит Кыса отметил, что данный шаг также позволит защитить некоторых арендаторов, и позволит минимизировать случаи, когда письменный контракт отсутствует. По его словам, на данный момент недекларируемый порог доходов от аренды установлен на уровне 33 тысяч лир в год (1070 долларов – ред.). "Все доходы выше этого порога должны облагаться налогом, если же после проверки выяснится, что налоги не уплачены, то владельцу жилья придется выплатить и налог с процентами, и штраф", — отметил Кыса.

По данным ЦБ Турции, цены на недвижимость в стране к ноябрю 2023 года за год выросли более чем на 82%, в ряде регионов — на величину до 130%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир — ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.

Турецкие власти продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей на увеличение платы за аренду квартир, ее можно будет поднять максимум на 25%, сообщал ранее министр юстиции страны Йылмаз Тунч. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет.