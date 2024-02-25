МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров в России восстанавливается после ковидных ограничений и геополитической напряженности, на фоне чего фиксируется рост спроса на коммерческую недвижимость, сообщает издание "Коммерсантъ". Названы районы Москвы и Подмосковья, в которых дешевеет жилье

"Отмечается постепенный рост потребительской активности, обусловленный открытием новых магазинов и повышением привлекательности крупных торговых объектов", — рассказал аналитик Михаил Васильев.

Согласно информации издания, подобная тендеция внушает девелоперам осторожный оптимизм, в связи с чем они начинают реализовывать ранее отложенные проекты. Тем не менее, строительство новых проектов пока не планируется.

По данным Яндекса, средяяя стоимость продажи коммерческой недвижимости в Москве выросла до 322 тысяч рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — до 244 тысяч.

Кроме того, как отмечают авторы статьи, активность арендаторов также растет на рынке стрит-ретейла. Так, вакантность сохраняется на уровне 10%, а ставки местами достигают 10 тысяч рублей за квадратный метр, в связи с чем, эксперты ожидают дальнейший рост цен.