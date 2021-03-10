МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" планирует запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные для получения финансовых, коммерческих и государственных услуг в электронном виде, а также оплачивать их "по лицу", сообщили РИА Новости в компании. "Ростелеком" показал, как "ВТБ Арена" будет распознавать болельщиков

ЕБС заработала в июне 2018 года, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта. Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ.

Как рассказали в "Ростелекоме", компания продолжает активное развитие ЕБС. Помимо сдачи биометрии в МФЦ это также можно будет сделать самому на своем смартфоне.

"Планируется запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения "Биометрия" от "Ростелекома", — сказали в компании. Расширится и сфера применения ЕБС. Так, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату "по лицу", проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. "Все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в Единой биометрической системе", — отметили в "Ростелекоме".

По данным Минцифры, сейчас власти с представителями коммерческого сектора прорабатывают возможности применения ЕБС в различных сферах, исходя из целесообразности использования. "Прежде всего, при внедрении системы мы ориентируемся на потребности граждан. Единая биометрическая система обеспечивает возможность совершения юридически значимых действий, в том числе в дистанционном формате, а также повышает уровень их безопасности", — заявили РИА Новости в министерстве.

Там напомнили, что, к примеру, 2 марта подписано постановление правительства, обеспечивающее возможность проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате для студентов за счет применения ЕБС, что особенно актуально для студентов из отдалённых населённых пунктов.

В Минцифры заверили, что в дальнейшем сфера применения ЕБС будет расширяться, исходя из социальных запросов общества. Сейчас Минцифры совместно с уполномоченными ведомствами работает над организацией возможности сбора биометрических образцов по желанию граждан в МФЦ. "По мере расширения сфер применения Единой биометрической системы данный способ идентификации потенциально может быть востребован у большинства россиян", — рассчитывают в министерстве.