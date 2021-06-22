МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги, предлагая им оформить беспроцентный кредит, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Слово дал – слово взял. Почему США снова запрещают "Северный поток-2"

"В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот", — отметил Бернер.

Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты, якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют эти данные для списания средств, пояснил он.

Увеличилось и создание фальшивых сайтов, предлагающих купить онлайн медицинские товары, временно ставшие дефицитом – в первую очередь, маски и антисептики – с большими скидками. Основной задачей таких сайтов было заставить потребителя осуществить денежный перевод мошенникам или же выманивание платежных реквизитов у потребителей.

"Самый эффективный способ противостоять социальным инженерам — повышать уровень финансовой грамотности держателей карт. Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством", — рекомендует глава Visa в РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.