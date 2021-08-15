МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Злоумышленники могут похитить персональные данные и деньги россиян в играх на мобильных устройствах, сообщила газета "Известия". Эксперт научила определять, правильно ли вам начислят пенсию

В 2021 году россияне загрузили более 1,5 миллиарда мобильных игр, говорится в исследовании международной платформы App Annie, отметило издание.

Объем рынка видеоигр в России к концу этого года может составить 2 236 миллионов долларов США, рассказал старший консультант практики медиа и развлечений компании PwC в России Кирилл Тихонов. Поэтому хакеры постоянно пытаются взломать аккаунты игроков, чтобы присвоить денежные средства.

Мошенники часто обманывают игроков, взламывая код, чтобы получить призы вместо победителя онлайн-соревнования.

В играх, где требуется регистрация, хакеры могут охотиться за личными данными игроков.

Самые безопасные видеоигры — карточные игры и логические игры, например, онлайн-шахматы. Клиентская часть игры не задействована в операциях, управление производит игровой сервер. Поэтому мошенники не могут произвести манипуляции на устройстве пользователя.

Самый уязвимый жанр онлайн-игр — игры жанра FPS (шутеры от первого лица). В них все действия прозводит сам пользователь, а программа не может остановить действия мошенников.

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