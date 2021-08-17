МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число мошеннических атак в интернете, связанных с пандемией коронавируса, упало в РФ в сотни раз, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Росстат отметил рост ввода жилья в России за семь месяцев

По его словам, в 2020 году мошенничество резко росло, потому что люди сидели дома и активно пользовались интернетом. Кроме того, мошенники молниеносно реагировали на повестку — выплаты, компенсации, штрафы — и создавали огромное количество сайтов для обмана россиян.

"В этом году такие темы уже не актуальны и поэтому нет смысла создавать под них сайты. Число атак в интернете, посвященных коронавирусу, упало в сотни раз", — рассказал Голованов.

При этом, по его словам, продолжает процветать "выстрелившее" в прошлом году мошенничество на торговых площадках. В 2020 году люди стали активнее выходить на "Авито", "Юлу" и прочие площадки, чтобы продать вещи и немного подзаработать.

На продавцов сразу же выходят мошенники, убеждают перейти по ссылке якобы для получения денег за товар и оставить там реквизиты карты.

"Эти схемы очень популярны у злоумышленников и сейчас. А в целом интернет-мошенничество уже вышло на плато", — заключил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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