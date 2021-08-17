МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Если давление поднялось незначительно, и вы хотите облегчить свое состояние без приема лекарственных препаратов, можно открыть окно, чтобы в помещение поступал свежий воздух, снять с себя всю тесную одежду и попробовать лечь в положение, когда голова немного приподнята, рассказала агентству "Прайм" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Екатерина Савченко.

"Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача. Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами", — отметила она.

Нередко бывает, что человек за попытками самостоятельного снижения артериального давления упускает симптомы каких-либо угрожающих жизни состояний и несвоевременно обращается за медицинской помощью.

Врач предположил, что COVID будет чаще приводить к инвалидности

"Если речь идет об установленной гипертонической болезни, то назначение медикаментозной терапии может быть необязательным для пациентов с первой степенью артериальной гипертонии, низким сердечно-сосудистым риском и при условии отсутствия поражения органов-мишеней, что возможно оценить только после прохождения определенного обследования", — говорит Савченко.

В этом случае на модификацию образа жизни дается 3-6 месяцев и при неэффективности таких мероприятий назначаются лекарственные средства. Другой категорией являются пожилые люди старше 80 лет, которые ранее не получали никакого лечения, у них порогом начала гипотензивной терапии являются цифры АД ≥ 160/90 миллиметров ртутного столба.

"К основным немедикаментозным методам снижения давления относится отказ от курения, поддержание оптимальной массы тела, сохранение окружности талии у мужчин менее 94 см, у женщин менее 80 см, снижение потребления соли до менее 5 г/сут; регулярные умеренные физические нагрузки", — заключила врач.