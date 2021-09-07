МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple может представить новые модели iPhone, а также другие устройства в рамках презентации 14 сентября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассылку компании и свои источники.

"Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, готовит четыре новых модели iPhone, а также часы Apple Watch с более широкими экранами. … Apple также работает над обновленными наушниками AirPods и новыми MacBook Pro", — говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что новые iPhone будут тех же размеров, что и iPhone 12, при этом у камеры смартфонов появятся новые режимы, например, видеоверсия портретного режима съемки. Также новая линейка iPhone будет иметь быстрые процессоры и улучшенный дисплей.

Что касается "умных часов", то дизайн Apple Watch будет изменен впервые с 2018 года. Новые модели обретут более плоские края и дисплей. Экран часов станет больше – диаметр корпуса будет варьироваться от 41 до 45 миллиметров против 40 и 44 миллиметров ранее. Также устройство оснастят процессором побыстрее.

Кроме того, будут представлены и новые модели MacBook Pro, которые, по данным агентства, станут первыми высокопроизводительными компьютерами, использующими процессоры разработки Apple. Устройства изменят дизайн впервые с 2016 года. Ожидается, что компания в рамках презентации выпустит также ранее анонсированное обновление программного обеспечения iOS.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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