МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Россияне, ошибочно ставшие должниками из-за двойников, теперь могут решить проблему за два дня, подав заявление через новый специальный сервис на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Банки могут обязать сообщать желающим взять кредит об их долгах

"Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта ФССП. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе "Интернет-приемная", выбрав тему "Я двойник!". На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня", — отметили в ФССП.

В ведомстве подчеркнули, что заявление в день его поступления направляется руководителю территориального органа ФССП, а затем рассматривается аппаратом управления территориального органа.

Для решения проблемы заявитель должен будет предоставить необходимые документы: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов и в случае подтверждения ошибки все ограничения, наложенные ранее на гражданина, будут сняты, а списанные деньги или удержания из зарплаты будут возвращены.

Весной первый замдиректора ФССП Ольга Помигалова отметила, что около шести тысяч россиян являются двойниками должников из-за полного совпадения персональных данных.