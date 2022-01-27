МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Готовящийся к выходу игровой смартфон ZTE окажется самым мощным гаджетом в своем сегменте, пишет издание GSMArena.

Данные о девайсе, чей выход запланирован на ближайшее время, компания ZTE раскрыла в своем аккаунте на Weibo. Там отмечается, что смартфон Red Magic 7 стал первым устройством в сегменте, который получил свыше миллиона очков в популярном бенчмарке AnTuTu: флагман уже набрал 1 101 769 баллов.

Также в статье отмечается, что девайс будет оснащен топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. По мнению авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station, устройство будет поддерживать зарядку мощностью 165 ватт.

Также от телефона ждут 16 гигабайт оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 512 гигабайт.

Ожидается, что анонс Nubia Red Magic 7 состоится в феврале этого года, а на полках магазинов он может появиться весной.

Цена не раскрывается.

Сейчас в геймерской линейке смартфонов ZTE актуальным является смартфон Red Magic 6s Pro, вышедший осенью 2021 года. Он также был признан самым мощным устройством в сегменте.