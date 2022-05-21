МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал самым удобным смартфоном южнокрейский гаджет Samsung Galaxy Z Fold 3. Миллиардер подчеркнул, что пользуется этим телефоном сам, пишет портал AndroidAuthority. СМИ: жители Европы оказались в шоке от последствий антироссийских санкций

"У меня есть Android-смартфон — это Galaxy Z Fold 3. Я пробовал разные устройства. Такой экран заменяет мне и отличный портативный ПК, и телефон", — отметил Гейтс.

По данным издания, компании Samsung и Microsoft давно сотрудничают: на смартфонах Samsung предустановлено много сервисов американской компании.

Также сервис Your Phone, который дает возможность синхронизировать смартфоны с платформой Windows, имеет некоторые эксклюзивные функции, предназначенные исключительно для устройств Galaxy.