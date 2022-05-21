Основатель Microsoft Гейтс назвал самым удобным смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 3
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал самым удобным смартфоном южнокрейский гаджет Samsung Galaxy Z Fold 3. Миллиардер подчеркнул, что пользуется этим телефоном сам, пишет портал AndroidAuthority.
"У меня есть Android-смартфон — это Galaxy Z Fold 3. Я пробовал разные устройства. Такой экран заменяет мне и отличный портативный ПК, и телефон", — отметил Гейтс.
По данным издания, компании Samsung и Microsoft давно сотрудничают: на смартфонах Samsung предустановлено много сервисов американской компании.
Также сервис Your Phone, который дает возможность синхронизировать смартфоны с платформой Windows, имеет некоторые эксклюзивные функции, предназначенные исключительно для устройств Galaxy.
https://1prime.ru/digital/20220521/836952497.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.