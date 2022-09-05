МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Принятие законопроекта о майнинге, вокруг которого ведутся дискуссии в госструктурах, должно дать стимул для развития отрасли и помочь России использовать свои конкурентные преимущества и стать одним из лидеров цифровой экономики, заявил агентству "Прайм" генеральный директор BitRiver Игорь Рунец. BitRiver построит новый дата-центр в Якутии

"Мы очень надеемся на принятие базового закона о цифровой валюте и майнинге в России до конца этого года. Это даст мощный импульс для развития отрасли и обеспечит в полной мере использование конкурентных преимуществ России в майнинге для обретения страной технологического цифрового лидерства", — сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Благодаря данному закону существенные инвестиции в основной капитал смогут прийти во многие российские регионы, особенно в геостратегические территории — Сибирь, Дальний Восток и Заполярье. По большей части это энергоизбыточные регионы с большим объемом доступных ресурсов попутного нефтяного газа.

"Сейчас доля ПНГ- проектов BitRiver превышает 11% и в течение года может вырасти в 2,5 раза. Это обеспечит мощное развитие проектов по строительству дата-центров для энергоемких вычислений на стыке финансов, энергетики и информационных и зелёных технологий", — указал Рунец.

Он добавил, что на фоне энергокризиса во многих странах мира объемы заказов на российских ЦОДах от международных клиентов продолжают расти.