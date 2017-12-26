СМИ: Ливийский нефтепровод был взорван неизвестными вооруженными лицами

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Взрыв на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр, был организован неизвестными вооруженными лицами, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на военный источник.

"Вооруженные люди ответственны за взрыв, который повредил ливийский нефтепровод во вторник. Они прибыли на участок на двух машинах и установили взрывчатое устройство на трубопроводе, ведущем в порт Эс-Сидр", - приводит агентство слова источника.

По данным другого источника, в результате взрыва объем транспортируемой нефти сократился в стране на 90 тысяч баррелей в сутки. Источник также сообщил агентству, что Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) по-прежнему оценивает размеры ущерба.

Взрыв произошел между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. Пресс-служба действующей в этом районе группировки ранее во вторник заявила, что взрыв мог быть терактом и отметила, что связь с работавшей на месте инженерной бригадой потеряна. На место взрыва группировка отправила своих бойцов, сообщает портал.

Нефтепровод принадлежит ливийской нефтяной компании Al Waha Petrochemical Company (Al-Waha).