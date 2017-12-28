СП с участием "дочки" "Газпрома" откроет в Узбекистане сеть АЗС по продаже бензина из РФ

ТАШКЕНТ, 28 дек - ПРАЙМ. СП ООО Jizzakh Petroleum, учредителем которого является Gas Project Development Central Asia AG (GPD, дочерняя структура Gazprom International), в январе начнет розничную продажу автомобильного топлива через сеть АЗС в Ташкенте, сообщил РИА Новости в четверг представитель СП.

В июне GPD (40%) и АО "Узбекнефтегаз" (60%) создали СП Jizzah Petroleum для строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области Узбекистана.

"В январе мы запускаем сеть из четырех АЗС в Ташкенте по продаже по свободным коммерческим ценам автобензина и дизельного топлива, завозимых по импорту из России", - уточнил собеседник агентства. По его словам, первая партия топлива будет поставлена с российского ПАО "Орскнефтеоргсинтез", объемы не раскрываются. СП будет реализовывать автобензин марок Аи-92, Аи-93, Аи-95, Аи-98 и дизтопливо европейских стандартов.

"Сейчас мы посмотрим, как будут работать первые заправки, дальше планируем расширение нашей сети в регионах", - добавил представитель СП. По его оценке, к запуску НПЗ в Джизакской области СП планирует построить до 200 АЗС во всех регионах страны.

Правительство Узбекистана с 15 ноября увеличило розничные цены на бензин в республике в среднем в полтора раза. В частности, стоимость одного литра бензина марки Аи-80 увеличилась на 35,7% до 3,8 тысячи сумов (0,47 доллара), дизельного топлива — в 1,73 раза до 4,1 тысячи сумов (0,51 доллара). При этом, автобензин марок Аи-92, 93, 95 и 98, а также дизтопливо евро-4 и евро-5, завозимые по импорту и производимые по толлингу, будут реализовываться по свободным коммерческим ценам.

Джизакский НПЗ, строительство которого началось в апреле, будет перерабатывать 5 миллионов тонн углеводородного сырья в год, поступающего, в частности, из РФ и Казахстана. Для снабжения комплекса сырьем будет также построен трубопровод протяженностью около 100 километров с выходом к нефтепроводу Омск-Павлодар-Чимкент на территории Казахстана. Завод стоимостью 2,2 миллиарда долларов планируется построить к 2021 году. Генподрядчиком выступит Enter Engineering, контролируемая группой Газпромбанка.

В середине 1990-х годов Узбекистан отказался от импорта нефти после открытия ряда крупных месторождений. Однако уже в начале 2000-х, после истощения найденных запасов, страна вновь была вынуждена закупать сырье для своих НПЗ общей мощностью около 10 миллионов тонн, которые загружены лишь наполовину. В стране в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом железнодорожным транспортом, это повышает ее себестоимость.