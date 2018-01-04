FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Госнефтекомпания Азербайджана обнародовала запасы нефти и газа в стране


Компании / Нефть

БАКУ, 4 янв - ПРАЙМ. Первый вице-президент госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) Хошбахт Юсифзаде сообщил, что в Азербайджане уточненные извлекаемые запасы нефти и конденсата оцениваются в 1,5 миллиарда тонн, запасы газа - в 2,55 триллиона кубометров.

Также, по его словам, прогнозируемые запасы нефти оцениваются в 2 миллиарда тонн, газа - в 3,45 триллиона кубометров.

"Иными словами, на сегодняшний день, по уточненным оценкам, извлекаемые запасы углеводородов в Азербайджане составляют 4,05 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, прогнозные запасы углеводородов - 5,45 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Таким образом, общий объем запасов углеводородов оценивается в 9,5 миллиарда тонн условного топлива", - сообщил Юсифзаде в опубликованной в четверг в официальной печати статье.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ