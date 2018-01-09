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Средняя за 2017 год цена на нефть Urals выросла на 26,6%


Компании / Нефть

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средняя за январь-декабрь 2017 года цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53,03 доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В январе-декабре 2016 года средняя цена на Urals составляла 41,9 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2017 года сложилась в размере 63,61 доллара за баррель, что в 1,22 раза выше, чем в декабре 2016 года (52,08 доллара за баррель).

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