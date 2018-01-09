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Отгрузка нефти на экспорт КТК выросла в 2017 г на 24%


Компании / Нефть

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в 2017 году нарастил экспорт нефти на 24,4%, до 55,1 миллиона тонн нефти по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении компании.

"Через трубопроводную систему Тенгиз – Новороссийск на экспорт направлено 55,1 миллиона тонн. Таким образом, объемы годовой отгрузки за 2017 год на 10,8 миллиона тонн превысили показатели, достигнутые в 2016 году. Тогда на Морском терминале КТК было отгружено 44,3 миллиона тонн нефти", - говорится в сообщении.

Как уточняется в публикации, в ноябре на экспорт было отгружено нефти брутто 5 миллионов тонн (около 39,6 миллиона баррелей), в декабре – 5,196 миллиона тонн (около 41,103 миллиона баррелей).

Рост отгрузки стал возможен благодаря проекту расширения мощностей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск. Согласно проекту, в 2017 году в эксплуатацию введены пять новых нефтеперекачивающих станций (НПС): А-НПС-4А и А-НПС-5А в Астраханской области, НПС-8 в Краснодарском крае, НПС-5 на Ставрополье, А-НПС-3А в Казахстане. Еще одна НПС-2 в Калмыкии в конце декабря 2017 года получила от Ростехнадзора заключение о ее соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. В результате реализации проекта расширения КТК мощность нефтепровода будет увеличена до 67 миллионов тонн в год.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Крупнейшими акционерами является Российская Федерация (представленная "Транснефтью" – 24% и "КТК Компани" – 7%) с 31% акций, республика Казахстан (представленная "Казмунайгазом" – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) с 20,75%, "Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани" с 15%.

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