"Роснефть" продала сеть АЗС на Украине

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN в декабре продала Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. , которые являются собственниками автозаправочных станций на Украине, следует из документов российской компании.

Согласно документам, из списка аффилированных лиц "Роснефти" в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited. Дата наступления изменений – 20 декабря 2017 года.

Rosneft Management Company Ltd. вместе с Fargrade Ltd. являются собственниками ООО "Восток" (Киев), которое владеет сетью АЗС на Украине. Сеть АЗС насчитывает около 150 объектов, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл".

В декабре 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение швейцарской компании Glusco Energy S.A. на покупку сети автозаправочных станций "Роснефти" на Украине. Glusco разрешили приобрести акции компании Rosneft Management Company Limited (Никосия, Кипр). Приобретаемая доля "обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании". Аналогичное разрешение было предоставлено Glusco Energy в отношении компании Fargrade Limited, также зарегистрированной на Кипре.