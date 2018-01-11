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Власти Нью-Йорка подали в суд на крупнейшие нефтяные компании мира‍


Компании / Нефть

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Власти американского города Нью-Йорк подали исковое заявление в суд против пяти крупнейших мировых нефтяных компаний. Как сообщается на сайте властей мегаполиса, цель иска - получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления.

Город подал иск против нефтяных компаний BP PLC, Chevron Corp., ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell PLC.

"Город будет пытаться получить компенсацию от BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell за многие миллиарды, которые город потратит на защиту жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата", — отмечается в сообщении, размещенном на сайте Нью-Йорка.

Иск подан в окружной суд США в Манхеттене.

В иске речь идет об убытках, которые Нью-Йорк вынужден возмещать в настоящее время, а также о тех, которые он понесет на протяжении всего 21 века.

Отметим, что в сентябре прошлого года аналогичные иски против этих же пяти компаний подали Сан-Франциско и Окленд. 

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