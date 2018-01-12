"Транснефть" в 2018 году планирует снизить прокачку на экспорт на 3%

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Транснефть" намерена направить на экспорт в 2018 году 226,8 миллиона тонн нефти против 233,8 миллиона тонн в 2017 году, при этом общая прокачка нефти по системе компании в текущем году увеличится до 482,75 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

Таким образом, компания в этом году планирует снизить прокачку на экспорт на 3%.

"Снижение экспорта, на наш взгляд, обусловлено перераспределением и увеличением переработки на НПЗ в России. По кварталам это может меняться, но сейчас об этом говорить рано, поскольку мы ориентируемся на заявки нефтяных компаний", - сказал Андронов.

Согласно материалам "Транснефти", компания прокачала на экспорт в 2017 году 233,8 миллиона тонн нефти, в 2018 году план составляет 226,8 миллиона тонн. Поставки по России планируется увеличить с 243,7 миллионов тонн в 2017 году до 254,96 миллионов тонн в 2018 году.

"Всего в 2017 году "Транснефтью" было поставлено 477,5 миллиона тонн нефти, прогнозный план по заявкам нефтяных компаний на 2018 год составляет 482,7 миллиона тонн", - говорится в материалах.