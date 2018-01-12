"Транснефть" в 2018 г выплатит 58 млрд руб дивидендов, как и в 2017

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Транснефть" выплатила в 2017 году в общей сложности 58 миллиардов рублей дивидендов, такой же объем запланирован на 2018 год, сообщил журналистам первый вице-президент "Транснефти" Михаил Гришанин.

"В деньгах мы выплатили примерно 58 миллиардов рублей. Примерно такой же уровень и заложен в бюджете (компании на 2018 год – ред.) С учетом опережающих дивидендов это выше, чем 25% чистой нормализованной прибыли за 2016 год. В 2018 году, как мы понимаем, будут установлены такие же дивиденды", - сказал Гришанин.

В бюджет РФ на 2018-2020 годы заложены доходы от выплаты госкомпаниями дивидендов исходя из 50% чистой прибыли по МСФО. В предыдущие годы Минфин при расчетах исходил из такой же нормы, но по факту для ряда компаний были сделаны исключения. В начале декабря вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что решения по дивидендам будут приниматься индивидуально, "нет общего правила в 50%".

В середине декабря Гришанин заявлял, что считает дивиденды на уровне 25% чистой прибыли по МСФО оптимальным вариантом для компании. В соответствии с дивидендной политикой, по итогам 2017 года "Транснефть" должна была выплатить дивиденды на уровне 25% консолидированной чистой прибыли. Промежуточные дивиденды за первое полугодие, по решению акционера в лице Росимущества, составили 27,6 миллиарда рублей.