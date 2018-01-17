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Страны ОПЕК+ в декабре выполнили сделку по добыче нефти на рекордные 125%


Компании / Нефть
  • #Нефть, добыча
    © Сергей Захаров

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) в декабре выполнили свои обязательства на 125%, сообщил министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Сделка ОПЕК+ выполнялась на 125% в декабре", - приводит слова ар-Рашиди агентство Блумберг. Данный показатель является рекордным за все время действия венского соглашения. Предыдущий максимум в 122% был достигнут странами ОПЕК+ месяцем ранее, в ноябре. При этом в среднем в 2017 году страны ОПЕК+ выполняли сделку о нефтедобыче на 106%, отметил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили ее еще на девять месяцев - до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Ближайшее заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января. По словам ар-Рашиди, основной темой обсуждения на заседании станет развитие ситуации на рынке нефти. При этом министр отметил, что комитет не будет обсуждать стратегию выхода из венского соглашения.

В то же время министр энергетики РФ Александр Новак 15 января сообщил, что министерский мониторинговый комитет на встрече в Омане может обсудить механизмы плавного выхода из соглашения ОПЕК+. Однако он отметил, что у этого заседания нет цели разработать конкретный механизм выхода из венской сделки. В декабре Новак сообщал о наличии в ОПЕК+ консенсуса о том, что выход из сделки должен быть постепенным, но детальные переговоры об этом должны начаться лишь после того, как рынок достигнет баланса.

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Сокращение добычи нефти

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