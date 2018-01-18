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TransCanada заявляет об устойчивом спросе поставщиков на прокачку нефти по Keystone XL


Компании / Нефть

МЕХИКО, 18 янв - ПРАЙМ. Компания TransCanada завершила прием заявок на прокачку нефти по трубопроводу Keystone XL на фоне значительного спроса со стороны поставщиков, заявила компания.

TransCanada обеспечила твердые обязательства на прокачку около 500 тысяч баррелей в день в рамках 20-летних соглашений. "Интерес к проекту остается устойчивым, и TransCanada и впредь будет стремиться к заключению долгосрочных соглашений", - говорится в сообщении.

В течение этого года компания рассчитывает получить все оставшиеся разрешения по проекту, строительство должно начаться в 2019 году.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.

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