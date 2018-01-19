МЭА: Нефтедобыча в США в 2018 г превысит добычу в Саудовской Аравии и России

ЛОНДОН, 19 янв - ПРАЙМ. Ускоряющаяся нефтедобыча в США в этом году превысит добычу двух крупнейших в мире производителей нефти: Саудовской Аравии и России. Такие прогнозы представило Международное энергетическое агентство (IEA), сообщает Dow Jones.

В агентстве ожидают, что нефтедобыча в США в 2018 году, вероятно, превысит 10 млн баррелей в день, что станет рекордным показателем. По мнению IEA, общий рост добычи будет обусловлен увеличением добычи сланцевой нефти, что, в свою очередь, связано с недавним ралли нефтяных цен. Агентство повысило прогноз по добыче нефти в США в этом году на 260 000 баррелей в день, до рекордных 10,4 млн баррелей в день.

"Все началось в прошлом году, когда страны-производители нефти вне ОПЕК во главе с США начали увеличивать добычу нефти, нивелируя усилия картеля и других стран по сокращению добычи", - отметили в IEA.

В конце прошлого года ОПЕК и 10 производителей вне картеля, включая Россию, добыча которой в 2017 году составила примерно 10,9 млн баррелей в день, договорились продлить соглашение о сокращении добычи до конца 2018 года. Впервые сделка была заключена в конце 2016 года, и ее целью было избавиться от мирового избытка нефти, которые оказывал давление на цены более трех лет.

Степень соблюдения квот по добыче стран ОПЕК в прошлом году в среднем составила 95%, согласно IEA, причем добыча картеля упала до 39,2 млн баррелей в день с 39,6 млн баррелей в день.

Однако производство нефти в США нивелирует усилия стран альянса примерно на 60%, сообщили в агентстве. В прошлом году рост добычи сланцевой нефти составил 600 000 баррелей в день. Таким образом, сланцевая отрасль США "превосходит все ожидания", извлекая выгоду из роста цен на нефть. Данный сектор демонстрирует "снижение порога рентабельности, увеличение буровой активности и меры по увеличению эффективности нефтедобычи, которые были приняты в период спада в отрасли", добавили в IEA.

Цены на нефть Brent выросли примерно на 50% с минимумов 2017 года, достигнутых в июне, и по итогам торгов в этом месяце они превысили 70 долларов, впервые более чем за три года. Нефтяной рынок получает поддержку на фоне строгого соблюдения договоренностей ОПЕК; геополитических рисков, угрожающих поставкам; снижения добычи в Венесуэле и ввиду временной простановки работы ряда трубопроводов.

"Очевидно, что предложение на нефтяном рынке сокращается", - сообщили в агентстве, отметив продолжающееся снижение мировых запасов нефти в хранилищах.

В ноябре коммерческие запасы нефти в Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизились 4-й месяц подряд, на 17,9 млн баррелей. Теперь уровень запасов на 90 млн баррелей превышает средний 5-летний показатель, на который нацеливается картель.

IEA сохранило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году без изменений, на уровне 1,3 млн баррелей в день, тогда как в прошлом году рост составил 1,6 млн баррелей в день.