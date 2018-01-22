"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 15 по 19 января в основном снизились

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 15 по 19 января в основном уменьшились; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Регуляр-92", который подешевел на 1,345 тысячи рублей - до 39,739 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" - 41,18 тысячи рублей за тонну (рост на 1,718 тысячи рублей), "Премиум-95" - 40,617 тысячи рублей за тонну (снижение на 1,285 тысячи рублей), на летнее дизтопливо - 41,398 тысячи рублей за тонну (рост на 61 рубль).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" увеличилась на 169 рублей и составила 44,907 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" снизилась на 511 рублей, до 46,079 тысячи рублей, на "Премиум-95" - на 529 рублей, до 47,798 тысячи рублей. В рознице стоимость "Нормаля-80" не изменилась, оставшись на уровне 35,98 рубля за литр, цена "Регуляра-92" увеличилась на 2 копейки, до 38,25 рубля за литр, стоимость "Премиума-95" - на 1 копейку, до 41,05 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подешевело на мелкооптовом рынке на 124 рубля, до 43,211 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 304 рубля, до 40,346 тысячи рублей за тонну, розничная цена увеличилась на 6 копеек, до 40,9 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина снизилась на 394 рубля, до 44,285 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 604 рубля, до 43,327 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах выросла на 560 рублей, до 55,218 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута снизилась на 90 рублей и составила 12,946 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 111 рублей - до 13,039 тысячи рублей за тонну.