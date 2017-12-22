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"Роснефть" инвестирует в ближайшие пять лет не менее 600 млн евро в проекты в Германии


Компании / Нефть

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN планирует инвестировать в ближайшие пять лет не менее 600 миллионов евро в проекты в Германии, говорится в сообщении компании.

"В ближайшие пять лет "Роснефть" планирует инвестировать в развитие бизнеса на территории ФРГ не менее 600 миллионов евро. "Роснефть" ставит задачей стать для потребителей Германии не просто поставщиком углеводородов, а поставщиком целого спектра товаров и услуг", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.

В понедельник он совершил рабочий визит в Германию на НПЗ Шведт. Как отмечается в сообщении, Германия является стратегическим партнером "Роснефти": за последние семь лет российская компания поставила на немецкий рынок 152 миллиона тонн нефти на сумму более 80 миллиардов евро - это примерно четверть всего немецкого потребления.

"Роснефть" – третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей 12,5 миллиона тонн в год. Операционную деятельность осуществляет дочернее предприятие Rosneft Deutschland GmbH. Эта компания управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат "Роснефти" (PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), так и продажами нефтепродуктов.

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