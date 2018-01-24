Саудиты хотят в I квартале удерживать добычу нефти в 9,8 млн барр в сутки

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Саудовская Аравия намерена в течение всего первого квартала 2018 года удерживать свою добычу нефти на уровне примерно 9,8 миллиона баррелей в сутки, что существенно ниже квоты королевства по соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в 10,058 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники в отрасли.

"Крупнейший в мире экспортер нефти (Саудовская Аравия - ред.) с января по март нацелен удерживать свое нефтепроизводство на уровне примерно 9,8 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство. Также Саудовская Аравия в течение всего первого квартала планирует удерживать свой экспорт нефти на уровне примерно 7 миллионов баррелей в сутки, чтобы ускорить процесс восстановления баланса спроса и предложения на рынке,

Подобные планы королевства могут привести к тому, что уже в первом квартале Саудовская Аравия, которая на данный момент занимает второе место в мире по объемам добычи нефти после России, уступит свой пьедестал США. По данным январского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, Саудовская Аравия в декабре снизила производство на 10,9 тысячи баррелей в сутки, до 9,918 миллиона баррелей. По данным самого королевства, этот показатель вырос на 89,3 тысячи баррелей в сутки, до 9,98 миллиона баррелей.

В то же время управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в своем январском краткосрочном прогнозе сообщило, что, по предварительным данным, среднесуточная добыча нефти в Штатах в декабре достигла 9,9 миллиона баррелей. А исходя из прогнозных оценок на январь-март, в среднем в этот период объем производства нефти в США составит 10,12 миллиона баррелей в сутки.

Россия пока продолжает сохранять за собой первенство по добыче нефти в мире. В январе министр энергетики Александр Новак говорил, что РФ в декабре сократила добычу нефти на 300,74 тысячи баррелей к уровню октября 2016 года в рамках соглашения ОПЕК+. Среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в декабре Россия добывала примерно 10,946 миллиона баррелей в сутки.