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Новак: Добыча газа в РФ в 2017 г выросла до рекордных 690 млрд кубов, нефти - до 547 млн т


Газ / Компании / Нефть

 

ДАВОС (Швейцария), 24 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в РФ в 2017 году выросла на 50 миллиардов кубометров - до 690 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Если говорить о газовой отрасли, то прирост добычи составил 50 миллиардов кубометров, и мы вышли впервые на показатель 690 миллиардов кубометров газа", - сказал Новак. 

НефтьСреднесуточная добыча нефти в РФ в декабре составила 10,953 млн баррелей в день

В 2016 году объем добычи газа в РФ составлял 640 миллиардов кубометров.

Добыча угля в России в 2017 году также выросла до рекордного показателя в 410 миллионов тонн. Объем добычи нефти в 2017 году сохранился на уровне 2016 года на фоне сделки ОПЕК+, напомнил министр.

В 2017 году добыча нефти в РФ составила 547 миллионов тонн.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

 

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Давос-2018

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