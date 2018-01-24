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Глава Eni: Нефтяные цены в 2018 году будут в среднем находиться на уровне $60-65


Компании / Нефть

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть будут в среднем находиться на уровне 60-65 долларов в 2018 году на фоне роста добычи в США, считает гендиректор итальянской нефтяной компании Eni Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi).

"...Рост добычи в США, которая может подняться на 1 миллион баррелей в день в этом году, означает, что цены на нефть будут в среднем находиться между 60 и 65 долларами в 2018 году", - сказал Дескальци агентству Рейтер в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Сокращение добычи странами ОПЕК и государствами вне картели (ОПЕК+) и недостаток инвестиций в новые месторождения все больше приводят рынок к дефициту предложения, что создает предпосылки для более высоких нефтяных цен, считает глава Eni.

Дескальци ожидает, что к концу года запасы могут вновь снизиться - на 150-200 миллионов баррелей - и опуститься ниже среднегодовых значений. Нефтяной спрос, по мнению главы Eni, увеличится примерно на 1,3-1,5 миллиона баррелей в день в 2018 году.

В отличие от прошлых лет, на нефтяные цены сейчас влияют политические новости, уверен Дескальци. Так, стимулировали рост нефтяных цен перебои поставок из Венесуэлы, Ливии, а также опасения по поводу экспорта Ирана, третьего по объему добычи члена ОПЕК.

"Цены (на нефть - ред.) не были такими чувствительными к геополитическим событиям, потому что у нас был большой амортизационный запас. Теперь у нас больше нет амортизационного запаса или значительных резервных мощностей", - поясняет Дескальци. С учетом этого, считает гендиректор Eni, любое геополитическое событие может привести к скачку цен.

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Цены на нефть

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