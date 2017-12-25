FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Пресс-секретарь: "Роснефть" не приостанавливала совместное с Eni бурение в Черном море


Компании / Нефть

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN не приостанавливала совместное с итальянской Eni бурение разведочной скважины в Черном море, сообщил пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев.

Ранее в среду председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегаглия (Emma Marcegaglia) на сессии ВЭФ в Давосе сообщила, что Eni приостановила совместное с "Роснефтью" бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США, ждет разъяснений американской стороны. Она сообщила, что компания должна быть уверена, что четко следует предписаниям США и ЕС. Пока, по ее словам, ситуация создает неопределенность.

"Бурение скважины продолжается, никаких оснований для его прекращения не существует... Никакого недопонимания с Eni у нас по этому поводу не существует", - прокомментировал Леонтьев.

В декабре 2017 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компании приступили к бурению разведочной скважины на Западно-Черноморском участке. Начало разведочного бурения на совместном с итальянской Eni проекте на Западно-Черноморском участке в Черном море планировалось начать в конце декабря 2017 года — начале января 2018 года. Для бурения была привлечена полупогружная поисково-разведочная платформа Scarabeo 9, принадлежащая Saipem.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о возможных новых санкциях будет опубликован 29 января.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ