Пресс-секретарь: "Роснефть" не приостанавливала совместное с Eni бурение в Черном море

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN не приостанавливала совместное с итальянской Eni бурение разведочной скважины в Черном море, сообщил пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев.

Ранее в среду председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегаглия (Emma Marcegaglia) на сессии ВЭФ в Давосе сообщила, что Eni приостановила совместное с "Роснефтью" бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США, ждет разъяснений американской стороны. Она сообщила, что компания должна быть уверена, что четко следует предписаниям США и ЕС. Пока, по ее словам, ситуация создает неопределенность.

"Бурение скважины продолжается, никаких оснований для его прекращения не существует... Никакого недопонимания с Eni у нас по этому поводу не существует", - прокомментировал Леонтьев.

В декабре 2017 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компании приступили к бурению разведочной скважины на Западно-Черноморском участке. Начало разведочного бурения на совместном с итальянской Eni проекте на Западно-Черноморском участке в Черном море планировалось начать в конце декабря 2017 года — начале января 2018 года. Для бурения была привлечена полупогружная поисково-разведочная платформа Scarabeo 9, принадлежащая Saipem.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о возможных новых санкциях будет опубликован 29 января.