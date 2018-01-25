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РФ десятый месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай


Компании / Мировая экономика / Экономика / Нефть

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Россия в декабре 2017 года десятый месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти в Китай, экспортировав в эту страну 5,03 миллиона тонн "черного золота", передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного бюро республики.

Китайский импорт нефти из России в декабре снизился на 0,19% в годовом выражении. При этом в ноябре было импортировано 5,12 миллиона тонн.

Саудовская Аравия поставила в декабре в Китай 4,71 миллиона тонн нефти (рост на 32% в годовом выражении). В ноябре поставки составляли 4,34 миллиона тонн.

Импорт из Ирака в Китай упал на 39% в годовом выражении, до 1,91 миллиона тонн. В ноябре показатель составлял 4,21 миллиона тонн. Ангола экспортировала в Китай 3,17 миллиона тонн нефти, показатель уменьшился в годовом выражении на 6,6%. Месяцем ранее объем импорта этого сырья из Анголы в Китай составил 3,8 миллиона тонн.

Импорт нефти в Китай из Ирана сократился на 17% в годовом выражении, до 2,43 миллиона тонн. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 2,29 миллиона тонн. Импорт в Китай из США составил за отчетный месяц 835,484 тысячи тонн, что значительно ниже показателя ноября в 1,18 миллиона тонн.

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