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Индия: ОПЕК+ должна учесть, что рост нефтяных цен обкрадывает страны-потребители


Компании / Нефть

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - ПРАЙМ. Индия считает, что страны ОПЕК+ в своих решениях по балансировке нефтяного рынка должны учитывать влияние на потребителей, заявил министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан.

"ОПЕК решила восстановить равновесие по цене. Это прерогатива ОПЕК. Некоторые крупные державы, включая Россию, присоединились к инициативе. Но это привело к росту цен в странах-потребителях. ... Мы принимаем усилия ОПЕК, но такие решения должны быть выгодны для обеих сторон – потребителей и продавцов", - сказал министр.

Он отметил, что рост нефтяных цен сказывается на экономике Индии, и страна высказывала свою позицию участникам сделки ОПЕК+, в том числе на двусторонних встречах с министром энергетики РФ Александром Новаком и министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

"Я постоянно говорю на встречах: цена должна быть лояльной. Это должно быть выгодно для всех. ОПЕК должна принять во внимание то, что рост цен крадет из наших карманов", - заявил Прадхан.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года соглашение было продлено до конца 2018 года.

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