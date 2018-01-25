Росстат: Добыча нефти в РФ в 2017 г снизилась на 0,3%, газа - выросла на 8,7%

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России за январь-декабрь снизилась на 0,3%, до 546 миллионов тонн, добыча газа выросла на 8,7%, до 604 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в оперативном докладе Росстата. "Бычьи" настроения царят на рынке нефти, но есть риски коррекции цены

В декабре добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 46,4 миллиона тонн, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 3,5% больше показателя ноября 2017 года.

Добыча газа в декабре составила 56,5 миллиарда кубометров. Показатель уменьшился в годовом выражении на 4,6%, в месячном - вырос на 5,1%.