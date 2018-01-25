Глава Gunvor: Высокая цена нефти опасна, так как может привести на рынок новые продукты

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - ПРАЙМ. Слишком высокая цена на нефть опасна для ее производителей, так как приведет к появлению на рынке другой продукции, заявил глава нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Торнквист в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Думаю, хорошо, что сделка ОПЕК+ была продлена до конца этого года. Посмотрим, что будет в будущем. Но я также думаю, что опасно, если цена нефти будет очень высокой, потому что тогда это приведет к появлению на рынке другой продукции", - сказал он.

По его словам, сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией очень важно и приносит стабильность на рынок нефти. "Думаю, цена на нефть будет на уровне 60 долларов за баррель. При этом среднегодовая цена нефти будет на уровне 65-70 долларов за баррель", - прогнозирует Торнквист.

По его словам, спрос и предложение на рынке нефти пока не сбалансированы. "Думаю, нужно подождать. Некоторые еще могут утверждать, что он достаточно хорошо сбалансирован. Однако же запасы еще достаточно высоки, но уже не слишком", - заключил Тронквист.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.