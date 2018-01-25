Нефть продолжает дорожать после достижения новых рекордов

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают рост после обновления рекордов с декабря 2014 года, инвесторы продолжают отыгрывать статистику по запасам сырья в США, а удешевление доллара поддерживает рост стоимости "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31% - до 70,75 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,5%, до 65,94 доллара за баррель.

"Продолжающееся снижение запасов нефти в США и сохраняющаяся слабость доллара сыграли свою роль", - приводит агентство Рейтер слова аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).

Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) снизились десятую неделю подряд. За неделю, завершившуюся 19 января, запасы уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 411,6 миллиона баррелей, что больше прогнозов аналитиков.

При этом американская валюта торгуется у минимума за три года к основным мировым валютам после комментариев министра финансов США Стивена Мнучина. Выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Мнучин заявил, что слабый доллар является позитивным фактором для экономики США, поскольку на валюте завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.

В пятницу инвесторы будут обращать свое внимание на статистику от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам завершившейся 19 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на три штуки, или на 0,3%, до 936 единиц. Число газодобывающих установок выросло на две - до 189 единиц. Количество нефтяных буровых установок, соответственно, снизилось на пять штук, до 747 единиц.