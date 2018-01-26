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Казахстанская РД КМГ в 2017 году снизила добычу нефти на 2%, до 11,9 млн тонн


Компании / Нефть

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Добывающая "дочка" казахстанской национальной компании "Казмунайгаз", компания "Разведка добыча "Казмунайгаз" (РД КМГ), с учетом долей в ТОО "СП "Казгермунай" (КГМ), CCEL и "ПетроКазахстан Инк." (ПКИ), в 2017 году добыла 11,867 миллиона тонн нефти, что на 2% меньше, чем в 2016 году, сообщила компания.

При этом входящее в состав РД КМГ АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) добыло 5,48 миллиона тонн, что на 1% меньше по сравнению с 2016 годом. В свою очередь, еще один актив РД КМГ - АО "Эмбамунайгаз" (ЭМГ) — добыло 2,84 миллиона тонн, что на 0,3% больше, чем в 2016 году. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 8,32 миллиона тонн, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Доля РД КМГ в добыче компаний КГМ, CCEL и ПКИ в 2017 году снизилась на 6% и составила 3,547 миллиона тонн. Отмечается, что это связано главным образом, с естественным снижением уровня добычи нефти в ПКИ и КГМ.

РД КМГ по итогам 2017 года входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи компании с учетом долей в компаниях ТОО "СП "Казгермунай", CCEL (АО "Каражанбасмунай") и "ПетроКазахстан Инк" в 2017 году составил 11,9 миллиона тонн (240 тысяч баррелей в сутки).

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