Глава РФПИ: Сделка ОПЕК+ принесла бюджету РФ 2,5 трлн руб

ДАВОС, 26 янв - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ уже принесла бюджету России 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного. Комментируя решение агентства, Дмитриев отметил, что "немаловажную роль сыграла стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря договоренностям России и Саудовской Аравии со странами-экспортерами".

"По нашим расчетам, это обеспечило дополнительно 1% к росту ВВП и принесло бюджету РФ 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов", - сказал глава РФПИ.

Накануне вице-премьер Аркадий Дворкович озвучил оценку, согласно которой допдоходы бюджета РФ от соглашения ОПЕК+ составили в 2017 году порядка 800 миллиардов рублей, а в 2018 году в случае цены нефти в 60 долларов за баррель будут примерно вдвое больше.