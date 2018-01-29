Нефть дешевеет на росте буровой активности в США

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на фоне выхода данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.23 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,84%, до 69,56 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,54%, до 65,77 доллара за баррель.

В пятницу BHGE сообщила, что по итогам завершившейся 26 января рабочей недели число буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 235 штук, или в 1,3 раза. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа. Россия готовится конкурировать с США на рынке сланцевой нефти

"В буровых установках наблюдается значительный рост, что несколько ограничивает подъем нефтяных цен до максимальных уровней", - приводит издание The Wall Street Journal мнение сырьевого аналитика UBS Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

"Улучшающийся ценовой фон будет стимулировать дополнительную добычу у американских производителей сланцев", - также приводит издание мнение нефтяного брокера PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock). В частности, трейдеры не исключают, что уровень добычи нефти в США в 2018 году превысит 10 миллионов баррелей в день.