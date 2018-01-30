Росстат: РФ в ноябре сохранила лидерство по добыче нефти в мире

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 10,126 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю Саудовскую Аравию и США, свидетельствуют данные Росстата и управления энергетической информации Минэнерго США (IEA).

Саудовская Аравия в ноябре заняла второе место по этому показателю, добывая в среднем 9,9 миллиона баррелей нефти в день. Согласно данным IEA, объем добычи нефти в США в ноябре варьировался от 9,645 миллиона до 9,682 миллиона баррелей в сутки.

По данным Росстата, страны ОПЕК в отчетном периоде добывали 32,448 миллиона баррелей в сутки. Из них Ирак добывал 4,396 миллиона баррелей нефти.

Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-ноябре 2017 года составил 235,1 миллиона тонн (рост на 0,8%). Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ составила 500,1 миллиона тонн, что на 0,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-ноябре составил 26,8%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,5% (в январе-ноябре 2016 года, соответственно, 26,1% и 44,7%).

В ноябре средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 409,1 доллара за тонну (106,9% к октябрю). Средняя цена нефти марки Urals на мировом рынке составляла 452,4 доллара за тонну (110% к октябрю), также указывает Росстат.