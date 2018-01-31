Япония в декабре уменьшила закупку нефти из России на 9,7%

ТОКИО, 31 янв - ПРАЙМ. Импорт нефти из России в Японию снизился в декабре 2017 года на 9,7% по сравнению с аналогичным показателем месяцем ранее и составил 704,517 тысячи килолитров (около 4,43 миллиона баррелей), говорится в предварительном отчете японского министерства экономики, торговли и промышленности.

В частности, поставки нефти марки Sokol в декабре 2017 года сократились по сравнению с ноябрем на 6,3% - до 334,473 тысячи килолитров (около 2,1 миллиона баррелей). Импорт нефти марки ESPO за отчетный период упал на 9,1% - до 322,878 тысячи килолитров (около 2,03 миллиона баррелей). Поставки марки Sakhalin Blend за указанный период сократились на 31% и составили 47,166 тысячи килолитров (296,6 тысячи баррелей).

Ранее в январе министерство финансов Японии заявило о росте импорта из России в Японию в прошлом году на 26,6%. При этом львиная доля импорта из России, или 69,4% - 1,079 триллиона иен, — приходится на поставки нефти и нефтепродуктов, сжиженного природного газа и других видов природного топлива. Рост в этой области составил 26%. Отмечается рост в поставках зерна из России. Абсолютные цифры невелики — 6,162 миллиарда иен (56 миллионов долларов), но рост за год оказался значительным — 42,4%.