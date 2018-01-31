BP нашла два месторождения нефти в Северном море

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Британская компания BP обнаружила запасы нефти на двух своих проектах в Северном море - Capercaillie и Achmelvich, говорится в сообщении компании.

"Открытия сделаны на участке Capercaillie, на блоке 29/4e, в центральной части Северного моря, и на Achmelvich, на блоке 206/9b, к западу от Шетландских островов", - пишет BP. Британская компания владеет Capercaillie на 100%, и Achmelvich - 52,6%. Кроме нее, второй проект на 28% принадлежит Shell и на 19,4% - Chevron.

Компания отмечает, что проводит оценку запасов обнаруженных месторождений. BP отмечает, что планирует удвоить добычу в Северном море до 200 тысяч баррелей в день к 2020 году, и продолжать добычу минимум до 2050 года.

BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.