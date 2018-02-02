Среднесуточная добыча нефти в РФ в январе снизилась на 1,5%

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в январе 2018 года снизилась в годовом выражении на 1,5%, достигнув 10,949 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в январе уменьшилась на 0,1%.

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Агентство также сообщило, что среднесуточный экспорт нефти из России в январе вырос на 2,8% в месячном выражении и составил 5,436 миллиона баррелей в сутки.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в январе упала на 1,3% в годовом выражении. Общая добыча газа в РФ в отчетном месяце составила 65,345 миллиарда кубометров.